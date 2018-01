Empfehlung - Nordhorner Sternsinger ziehen von Haus zu Haus

Nordhorn. Stolz reckt der sechsjährige Jannis Deest seinen Stern von Bethlehem in die Höhe. „Ich habe mich schon lange darauf gefreut mitzulaufen“, erzählt der junge Sternsinger. Auch für die Finanzen ist er in diesem Jahr zuständig, darf er doch die Spendenbüchse tragen. Neidisch ist in seiner Sternsinger-Gruppe niemand. Alles bleibt schließlich in der Familie. Denn Jannis ist mit seinen Brüdern Torben (11 Jahre), Niklas (13 Jahre) und Fabian (16 Jahre) unterwegs. Begleitet werden die kleinen Könige von Mutter Christa.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/grafschaft/nordhorner-sternsinger-ziehen-von-haus-zu-haus-220684.html