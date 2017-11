Empfehlung - Nordhorner singt für seine „unvergessene Ulla“

Nordhorn. Eigentlich ist Klaus Prawitz seit Jahren als Hausmeister der gute Geist hinter den Kulissen des Nordhorner Einkaufscenters „Vechte-Arkaden“. Dass der 54-Jährige auch gut und gerne singt, wussten da eigentlich nur seine im März verstorbene Frau und all jene, die ihn früher als singenden Wochenend-Reisebegleiter in einem Ferienklub und später als ernsthaften Chorsänger in Denekamp erlebten oder auch schon mal hörten, wenn er in geselliger Runde und für seine Facebook-Seite alte Schlager wie Rudi Schurickes „Capri-Fischer“ oder Freddy Quinns „Seemann, deine Heimat ist das Meer“ schmetterte.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/grafschaft/nordhorner-singt-fuer-seine-unvergessene-ulla-216425.html