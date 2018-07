Empfehlung - Nordhorner pilgert 3000 Kilometer auf dem „Camino“

„Das ist mein Weg. Ich wollte diesen Weg gehen, und ich wollte ihn allein gehen. Weil ich über mich, über alles, was mich bewegt, über mein Leben und alles, was ich gemacht oder nicht gemacht habe, nachdenken wollte. Und ich wusste von Anfang an: Das schaffst du. Du kommst an in Santiago de Compostela.“(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/grafschaft/nordhorner-pilgert-3000-kilometer-auf-dem-camino-242131.html