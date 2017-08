Empfehlung - Nordhorner Experte für Inklusion und frühkindliche Bildung

Nordhorn. Zum Termin mit den GN kommt Timm Albers mit dem Fahrrad. „In Nordhorn ist alles auf kurzem Wege erreichbar. Das ist einfach wunderbar“, sagt der 42-Jährige. Der gebürtige Mönchengladbacher kam als Kleinkind in die Grafschaft. Zuerst lebte er mit seinen Eltern und Geschwistern in Esche, später in Nordhorn. Hier machte er 1994 Abitur und leistete Zivildienst im Heilpädagogischen Kindergarten der Lebenshilfe. Nach 21 Jahren und vielen beruflichen Stationen möchte Timm Albers jetzt in der Kreisstadt sesshaft werden.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/grafschaft/nordhorner-experte-fuer-inklusion-und-fruehkindliche-bildung-202321.html