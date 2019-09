Nordhorn als „fahrradfreundliche Kommune“ ausgezeichnet

Ein gut ausgebautes Radwegenetz gewinne zunehmend an Bedeutung, gerade auch für die Mobilität im ländlichen Raum, sagte ein Vertreter des Verkehrsministeriums bei der Verleihung in Lüneburg. An Nordhorn beeindruckte die Jury „das positive Fahrradklima“.