Empfehlung - Noch keine Entscheidung über Schulschließungen wegen Corona

Hannover Die niedersächsische Landesregierung hat nach dpa-Informationen noch keine endgültige Entscheidung über mögliche Schulschließungen wegen des Coronavirus getroffen. Für Medienberichte, nach denen die Schulen landesweit von Montag an für zunächst zwei Wochen geschlossen werden sollen, gab es am Donnerstagnachmittag zunächst keine Bestätigung. Eine Schulschließung bis Ende März würde bedeuten, dass die Schüler vier Wochen am Stück zu Hause bleiben würden und erst nach den Osterferien Mitte April wieder zur Schule gehen könnten.