Empfehlung - Nitrat im Boden: Situation bereitet Kreisverwaltung Sorgen

Nordhorn. Der 5. Nährstoffbericht des Landes Niedersachsen bringt die hohe Nitratkonzentrationen im Sickerwasser und erhebliche Überschüsse in der Phosphatbilanz erneut an den Tag und sorgt in Behörden und Politik für ernste Mienen. Seitens der Kreisverwaltung heißt es dazu: „Der Bericht dokumentiert eine weiterhin bestehende besorgniserregende Situation in Bezug auf Nähstoffbilanzen und den Zustand der Gewässer und zeigt dringenden Handlungsbedarf.“ – Der Planungs- und Umweltausschuss des Grafschafter Kreistags ließ sich kürzlich im Detail darüber informieren. Zusätzlich gab es einen Vortrag zum Nährstoffmanagement im Landkreis, einem Gemeinschaftsprojekt von Landvolk, Beratungsring, Wasserversorgern und Kreis.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/grafschaft/nitrat-im-boden-situation-bereitet-kreisverwaltung-sorgen-240242.html