Empfehlung - „Niedersachsens Koalitionsvertrag trägt Wills Handschrift“

rm Nordhorn. „Wir geben ein Votum ab: Der großen Koalition mit dem Koalitionsvertrag stimmen wir zu“, so die einmütige Auffassung der SPD-Parteibasis bei einer kurzfristig angesetzten Informations- und Diskussionsveranstaltung am Donnerstagabend im Kloster Frenswegen. Eingeladen hatten der bisherige wirtschaftspolitische Sprecher der SPD im Landtag, Gerd Will, und die SPD-Kreisvorsitzende Silvia Pünt-Kohoff.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/grafschaft/niedersachsens-koalitionsvertrag-traegt-wills-handschrift-214994.html