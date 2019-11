Empfehlung - Niedersachsens Bäcker fordern weniger Bürokratie

Nordhorn „Es reicht!“, steht in großen, gelben Buchstaben auf einer Brötchentüte. „Noch mehr Bürokratie kommt uns nicht in die Tüte“, ziert die Rückseite. Rund 1,2 Millionen solcher Exemplare sollen ab dem 20. November, mit Backwaren gefüllt, über die Verkaufstheken niedersächsischer und Bremer Innungsbäcker gereicht werden. Der Bäcker-Innungsverband Niedersachsen/Bremen protestiert mit der Aktion sowie einer dann ebenfalls stattfindenden Demonstration vor dem Landtag in Hannover gegen die Zunahme von Auflagen und Bürokratie in den Betrieben. Auch mehrere Grafschafter Bäcker beteiligen sich an dem Protest.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/grafschaft/niedersachsens-baecker-fordern-weniger-buerokratie-330322.html