Eine Frau bekommt an einer Corona-Teststation einen Covid-19 Abstrich in Hannover. Zu Beginn der Herbstferien in Niedersachsen und Bremen steigen die Corona-Zahlen vielerorts drastisch an. Vier Kreise sowie die Städte Bremen und Delmenhorst gelten jetzt als Risikogebiet. Foto: Peter Steffen/dpa