Empfehlung - Nicola Simon soll neue Polizeichefin werden

Nordhorn/Lingen Die Entscheidung, wer künftig die Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim leiten soll, ist gefallen. Nach GN-Informationen soll Polizeidirektorin Nicola Simon den Posten übernehmen. Die 49-Jährige erhielt am Freitag die Zusage. Sie war in den vergangenen Jahren unter anderem für das Innenministerium in Hannover und verschiedene Polizeidirektionen in Niedersachsen tätig.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/grafschaft/nicola-simon-soll-neue-polizeichefin-werden-268501.html