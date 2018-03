Empfehlung - Neues EU-Datenrecht Top-Thema der Wirtschaft

Nordhorn. Die neue EU-Datenschutz-Grundverordnung muss in jedem Unternehmen ein Top-Thema sein, denn sie hat Gesetzescharakter. Bei Verstößen drohen empfindliche Strafen. „Die Unternehmen müssen und werden einen ganz anderen Blick auf ihre Daten bekommen“, sagt der Grevener Experte Claus Wissing. Fachberater wie er haben in diesen Wochen Hochkonjunktur. Sie referieren in Informationsveranstaltungen und Betrieben über die Inhalte und Anforderungen der neuen EU-Verordnung, auf die sich viele Unternehmen noch immer nicht richtig vorbereitet haben.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/grafschaft/neues-eu-datenrecht-top-thema-der-wirtschaft-229743.html