Neues Buch zur Grafschaft im Ersten Weltkrieg erscheint

Nordhorn Am 11. November ist es genau 100 Jahre her, dass der Erste Weltkrieg mit dem Waffenstillstand von Compiégne ein Ende fand. 17 Millionen Menschen hatten zwischen 1914 und 1918 auf den Schlachtfeldern ihr Leben verloren – unter ihnen rund 1500 Soldaten aus der Grafschaft Bentheim. Auch wenn der Krieg selbst nicht den Landstrich an der Vechte erreichte, so waren doch die Auswirkungen dieses „Weltenbrandes“ an der „Heimatfront“ spürbar.

Breites Themenspektrum

Wie es den Soldaten und den Daheimgebliebenen erging, wird nun erstmals in einem Buch intensiv beleuchtet. Es trägt den Titel „Die Grafschaft Bentheim im Ersten Weltkrieg – ,Heimatfront‘ an der deutsch-niederländischen Grenze“ und wird, passend zum Kriegsende vor einem Jahrhundert, am Sonntag, 11. November, in Nordhorn vorgestellt. Herausgeber sind der aus Wietmarschen stammende und heute in Greven lebende Regionalhistoriker Dr. Helmut Lensing (redaktionelle Leitung) und Prof. Dr. Eugen Kotte von der Universität Vechta (wissenschaftliche Leitung).

Auf 480 Seiten stellen 26 Autoren – unter ihnen auch zwei Niederländer – ein breites Themenspektrum dar, das von der auf den Krieg ausgerichteten Gesellschaft und Wirtschaft und deren Folgen wie den Schmuggel im Grenzgebiet bis hin zur Rolle der Frauen und der Jugend reicht. „Wichtig war uns, dass die Fakten wissenschaftlich fundiert, aber gut verständlich und mit guter Bebilderung anschaulich vermittelt werden“, so Landrat Friedrich Kethorn und Josef Brüggemann. Er ist Vorsitzender des Heimatvereins Grafschaft Bentheim, der das Buchprojekt trägt.

Sparkassenstiftung gibt 20.000 Euro

Finanziell unterstützt wird das Vorhaben von der Grafschafter Sparkassenstiftung. Vorsitzender Hubert Winter übergab Kethorn und Brüggemann am Freitag im Kreis- und Kommunalarchiv Nordhorn einen symbolischen Scheck über 20.000 Euro. Die Erinnerung an den Ersten Weltkrieg verblasse immer mehr, sagte Winter. Umso höher sei der Wert der neuen Dokumentation einzuschätzen, die einen beachtlichen Beitrag zur geschichtlichen Aufbereitung der Grafschaft zur Zeit des Ersten Weltkriegs biete.

Winter erinnerte auch daran, dass die Sparkassenstiftung seit 1996 bereits 20 Bücher des Heimatvereins Grafschaft Bentheim finanziell gefördert habe. In der Summe seien in die Bücher und weitere Projekte 366.000 Euro geflossen.

Das neue Buch wird ab 12. November im Handel und in der Geschäftsstelle des Heimatvereins im Kreisarchiv zum Preis von 29,90 Euro erhältlich sein.