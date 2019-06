Empfehlung - Buchautoren begeistern sich seit Kindertagen für BE-Züge

Nordhorn Als 1974 die letzten Personenzüge durch die Niedergrafschaft fuhren, saß Herbert Raben regelmäßig in einem der Wagen. Der Schüler aus Veldhausen nutzte den Personenverkehr auf der Schiene buchstäblich bis zum letzten Tag. Und seine Faszination für die Bentheimer Eisenbahn (BE), die damals geweckt wurde, hat seitdem nicht nachgelassen. „Das Eisenbahn-Virus hat mich schon in jungen Jahren infiziert“, sagt der heute 57-Jährige, der als Angestellter bei der Stadt Nordhorn arbeitet. Ein Ergebnis seiner Leidenschaft ist ein Buch, das nun pünktlich zur bevorstehenden Wiedereinführung des Personenverkehrs auf dem Gleis der Bentheimer Eisenbahn erscheint.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/grafschaft/neues-buch-schildert-grafschafter-identitaet-auf-schienen-304133.html