Neues Angebot: Check des Energieverbrauchs für zehn Euro

gn Nordhorn. „Bereits mit wenig Aufwand und geringen Verhaltensänderungen lässt sich oftmals bereits viel Energie einsparen“, versprechen die Anbieter: Doch wo sind die „kleinen Energiefresser“ im Haushalt versteckt? Welche Geräte verbrauchen unnötig viel Strom? Fragen, die nun professionell geschulte und unabhängige Energieberater der Verbraucherzentrale Niedersachsen im Zuge des „Basis-Checks Plus“ direkt in den Grafschafter Haushalten beantworten.

Dank einer gemeinsamen Förderung des Bundesministeriums für Wirtschaft und Energie sowie des Landkreises Grafschaft Bentheim kostet der Check und das insgesamt bis zu 90-minütige Beratungsgespräch für private Grafschafter Haushalte nur zehn Euro. Für einkommensschwache Haushalte mit entsprechendem Nachweis ist das Angebot sogar gänzlich kostenfrei.

Bei der Vorstellung der neuen Grafschafter Beratungskampagne freut sich Kreisrat Dr. Michael Kiehl besonders, mit der Energieberatung der Verbraucherzentrale Niedersachsen einen etablierten Partner gefunden zu haben, der seit 40 Jahren für eine hochwertige und vor allem unabhängige Energieberatung steht.

Für Verbraucher sei es sicherlich von Vorteil, dass die Verbraucherzentrale hohe Standards an die Energieberater stellt und für die anstehenden Beratungen des „Basis-Checks Plus“ außerdem vier Experten aus der Region gewonnen werden konnten, meint Kiel. Das sind: Michael Langer aus Nordhorn, Günter Nöst aus Emlichheim, Hans-Jürgen Janning aus Ochtrup und Dorit Homann-Perkuhn aus Lingen.

Neben guten Tipps und Hilfestellungen, wie der Energieverbrauch nachhaltig gesenkt werden kann, erhalten die Haushalte einige Wochen nach der Beratung einen Kurzbericht mit den wichtigsten Ergebnissen und weiteren Empfehlungen. Als zusätzliches Grafschafter „Bonbon“ werden beim Basis-Check kleine Energiesparhilfen im Gegenwert von etwa 15 Euro ausgehändigt.

„Mit dem Einsatz dieser Energiesparhelfer sind die Kosten von zehn Euro für den ,Basis-Check Plus‘ sicherlich im Nu wieder reingeholt und das Energiesparen und Klimaschützen kann direkt nach dem Beratungstermin starten“, erklärt Klimaschutzmanager Stephan Griesehop das Grafschafter „Plus“ des Basis-Checks. Sehr gespannt, wie die Grafschafter von der neuen Kampagne Gebrauch machen werden, ist Karin Merkel von der Verbraucherzentrale Niedersachsen. „Eine lokale Aufwertung der bestehenden Beratungsangebote der Verbraucherzentrale wie sie nun mit dem ,Basis-Check Plus‘ in der Grafschaft Bentheim erfolgt, ist in Niedersachsen noch sehr ungewöhnlich“, so die Expertin.

Mit dem vom Landkreis finanzierten Anteil für die insgesamt 90-minütige Beratung und der zusätzlichen Herausgabe von Einsparhilfen steht Mietern, Hauseigentümern und privaten Vermietern in der Grafschaft Bentheim ein sehr attraktives Beratungspaket zur Verfügung, sind sich die Organisatoren der Kampagne sicher.

Anmeldungen für den Basis-Check werden unter Telefon 05921 962300 beim Landkreis oder per E-Mail an stephan.griesehop@grafschaft.de entgegengenommen. Anschließend wird sich einer der vier beteiligten Energieberater zurückmelden und einen Beratungstermin vereinbaren.