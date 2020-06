Neuer Zahlenspiegel für die Grafschaft Bentheim liegt vor

Nordhorn Quadratisch, bunt und locker aufbereitet informiert der aktuelle Zahlenspiegel des Landkreises Grafschaft Bentheim interessierte Bürger auch in diesem Jahr wieder über wirtschaftliche und touristische Daten, über Einwohner- und Flächenangaben, über soziale und kulturelle Einrichtungen. Wie viele Schüler werden in der Region unterrichtet? Wie zahlreich sind die Naturschutzgebiete? Wie viele Handwerksbetriebe bieten Dienstleistungen an? Der Zahlenspiegel 2020/2021 gibt Antworten.

Die Broschüre „Zahlen-Daten-Fakten“ mit den wichtigsten Informationen aus der Grafschaft Bentheim können Interessierte kostenlos beim Landkreis Grafschaft Bentheim unter Telefon 05921 961320 anfordern oder auf der Homepage www.grafschaft-bentheim.de per Online-Formular bestellen oder herunterladen.