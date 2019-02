Neue Wege in der Fachschule Heilerziehungspflege an der BBS

Nordhorn Mit dem Abschluss als Staatlich anerkannte Heilerziehungspflegerin beziehungsweise Staatlich anerkannter Heilerziehungspfleger steht den Absolventen ein breites Feld von Arbeits- und Studienmöglichkeiten offen.

Heilerziehungspfleger begleiten und unterstützen die ihnen anvertrauten Menschen mit Behinderungen beziehungsweise Beeinträchtigungen mit dem Ziel der Erweiterung der Selbstständigkeit.

Die Auszubildenden der Fachschule Heilziehungspflege an der BBS Gesundheit und Soziales in Nordhorn werden innerhalb von drei Jahren im dualen Prinzip zu hoch qualifizierten Fachkräften ausgebildet, deren berufliche Aufgabe darin besteht, körperlich, geistig, seelisch oder mehrfach beeinträchtigte Menschen in verschiedenen Lebensbereichen (Wohnen, Arbeit, Bildung, Freizeit) zu unterstützen und die gesellschaftliche Teilhabe zu ermöglichen.

Heilerziehungspfleger und Heilerziehungspflegerinnen planen und erstellen unter Berücksichtigung der individuellen Bedürfnisse des Menschen pädagogische und pflegerische Maßnahmen, um eine möglichst selbstständige Lebensweise mit hoher Lebensqualität zu fördern. Das Alter der zu betreuenden Menschen mit Beeinträchtigung reicht dabei vom Kleinkind bis ins hohe Alter.

Dieses Altersspektrum eröffnet ein sehr breites Feld einer anschließenden beruflichen Tätigkeit in Bereichen der Behindertenhilfe (Wohnheime, Werkstätten, integrative Kindertageseinrichtungen) sowie im Bereich der Betreuung von Suchtkranken und psychisch beeinträchtigen Menschen.

Neue Vorgaben des Kultusministeriums begründen die Veränderung der Ausbildungsstruktur zum Schuljahr 2019/2020 und ermöglichen den Auszubildenden der Heilerziehungspflege erweiterte Kompetenzen im medizinisch-pflegerischen Bereich sowie im administrativen Bereich.

Am Ende der Ausbildung erlangen die Auszubildenden den Titel „Staatlich anerkannte Heilerziehungspflegerin beziehungsweise Staatlich anerkannter Heilerziehungspfleger“ sowie die Fachhochschulreife, die zur Aufnahme eines Studiums an Fachhochschulen berechtigt.

In die Fachschule Heilerziehungspflege kann aufgenommen werden, wer folgende Voraussetzungen nachweist: Sekundarabschluss I-Realschulabschluss oder einen gleichwertigen Abschluss und entweder den erfolgreichen Besuch der Berufsfachschule Hauswirtschaft und Pflege oder eine erfolgreich abgeschlossene, mindestens zweijährige Berufsausbildung oder eine Fach- beziehungsweise Hochschulzugangsberechtigung und persönliche Zuverlässigkeit und gesundheitliche Eignung.

Interessierte können sich bewerben per E-Mail an verwaltung@bbs-gs-nordhorn.de oder schriftlich an Berufsbildende Schulen Gesundheit und Soziales, Am Bölt 5, 48527 Nordhorn.