Neue Wege bei Ausbildung: Was Unternehmen beachten sollten

Wietmarschen „Der Fachkräftemangel ist längst kein Phänomen hoch qualifizierter Berufe mehr, sondern eindeutig beim Nachwuchs angekommen“, so umriss Ralf Hilmes, Leiter der Wirtschaftsförderung des Landkreises Grafschaft Bentheim, die momentane Situation. Für die Unternehmen sei es eine Herausforderung, geeignete Auszubildende zu finden und langfristig zu binden. Daher organisierten die Wirtschaftsförderung und der Wirtschaftsverband Emsland das „Forum Ausbildung“ in der Landwehr-Akademie in Wietmarschen, bei dem 60 Unternehmensvertreter der Region Einblicke in den zeitgemäßen Umgang mit Jugendlichen und Auszubildenden erhielten.

In seinem Keynote-Vortrag „Auszubildende finden, jugendgerecht durch die Ausbildung begleiten und im Unternehmen halten – der Umgang mit der neuen ,Generation Z‘“ betonte der Geschäftsführer des Büros für Zukunft, Michael Hanschmidt, die Relevanz der Ausbildung für die Jugendlichen. Ausbildung ist für ihn ein Werkzeug, die Jugendlichen bei der eigenen Identitätsfindung zu begleiten und unterstützen. Wie die Betriebe genau dies realisieren und so zeitgemäß mit ihren Auszubildenden umgehen und auch an das Unternehmen binden können, thematisierte Hanschmidt in einem darauffolgenden Workshop genauer.

Felicia Ullrich vom U-Form-Verlag sprach mit den Teilnehmern und über die Trends in der Rekrutierung von Auszubildenden. Sie veröffentlicht in ihrem Verlag jährlich die Studie „Azubi-Recruiting Trends“ und untersucht, welche Tools und Kanäle Unternehmen für die Suche nach Auszubildenden nutzen sollten, was sie erwarten und welche Akzente sie in Bezug auf die Ausbildung setzen. „Themen wie Work-Life-Balance, Ausbildungsvergütung und die Suche nach sinnstiftenden Tätigkeiten sind der ,Generation Z‘ heutzutage besonders wichtig“, so Ullrich. Dazu müssten Unternehmen ihre aktuellen Prozesse an die Erwartungen und die Präferenzen der Jugendlichen anpassen.

Das „Forum Ausbildung“ wird durch das „Cross Border Talent“-Projekt der Euregio gefördert. Mit dem Ziel, die Grenzregion für junge Talente interessant zu machen und die Innovationskraft der Unternehmen zu fördern, arbeiten die Wirtschaftsförderung Grafschaft Bentheim und der Wirtschaftsverband Emsland mit weiteren niederländischen und deutschen Partnern zusammen. Das Projekt „Cross Border Talent“ wird im Rahmen des INTERREG-Programms von der EU und den INTERREG Partnern finanziell unterstützt.