Neue Unterstützung für Grafschafter Start-ups

Nordhorn Mit der neuen Landesförderung können Start-up-Gründungen mit innovativen, digitalen, skalierbaren und wissensorientierten Geschäftsideen ein Stipendium für acht Monate bekommen. Das Unternehmen darf bei Antragstellung noch nicht gegründet sein. Die Höhe des Stipendiums beträgt 2000 Euro pro Monat für Stipendiaten mit Berufsabschluss beziehungsweise 1000 Euro pro Monat für Studierende. Die Auswahlentscheidung erfolgt auf Grundlage eines Scoringmodells mit den entsprechenden Qualitätskriterien. Die Stipendiaten werden in der Gründungsphase von akkreditierten Einrichtungen begleitet, die Grundkenntnisse in BWL, Marketing, Erarbeitung des Businesscase, Entwicklung des Businessplans, Förderungsmöglichkeiten und Finanzierung vermitteln – abgerundet durch eine Meilensteinplanung, regelmäßige Status- und Feedbackgespräche.

Das Grafschafter Technologiezentrum kooperiert in dieser vielschichtigen Wissensvermittlung mit regionalen Netzwerkpartnern und wird die Stipendiaten in enger Zusammenarbeit mit der Wirtschaftsförderung des Landkreises Grafschaft Bentheim, mit dem Grafschafter Existenzgründungsnetzwerk TOPstart, dem Steinbeis-Transferzentrum und der Grafschafter Kreissparkasse begleiten und coachen.

Heike Dorenz, Geschäftsführerin des Grafschafter Technologiezentrums und benannte Mentorin für das Gründungsstipendium, weist in einer Pressemitteilung auf die Vorteile für die Gründer und Gründerinnen in der Region hin: „Da wir auch an unserem Standort sehr gerne die Beantragung dieser Förderung ermöglichen wollten und innovative Start-ups im Landkreis Grafschaft Bentheim begleiten möchten, hatten wir uns entschlossen, einen Akkreditierungsantrag als Begleitende Einrichtung bei der NBank zu stellen.“ In diesem Zusammenhang weist Dorenz auf einen „sehr hohen geforderten Betreuungsumfang“ mit über 100 Stunden pro Stipendiaten hin. Zudem gebe es vielfältig vorgeschriebene Themen und Inhalte. „Wir werden die Betreuung in Kooperation mit unseren Netzwerkpartnern im Landkreis Grafschaft Bentheim durchführen, die den Stipendiaten ihre Unterstützung zugesagt haben. So haben zudem alle Stipendiaten einen direkten Zugang zu einem umfassenden Gründungsnetzwerk – neben der finanziellen Förderung des Stipendiums.“

Mit diesem zusätzlichen Angebot hofft das Grafschafter Technologiezentrum, auch Start-ups zu erreichen, die nach ihrem Studium ihre Geschäftsidee in der Grafschaft verwirklichen wollen. „Das TOPStart-Netzwerk des Landkreises unter Federführung der Wirtschaftsförderung freut sich sehr über das zusätzliche Angebot des Grafschafter Technologiezentrums und hofft auf viele digitale und innovative Gründungen“, sagte Ralf Hilmes, Abteilungsleiter der Wirtschaftsförderung des Landkreises, in einer Stellungnahme.

In dem Förderprogramm stehen für das Jahr 2019 insgesamt 1,5 Millionen Euro zur Verfügung. Die Beantragung und Abwicklung des neuen Förderinstrumentes erfolgt durch die NBank.

Weitere Informationen zum Gründungsstipendium und alle Antragsunterlagen sind online auf www.nbank.de abrufbar.