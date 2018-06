Empfehlung - Neue Strukturen und personelle Wechsel in der GN-Redaktion

Nordhorn Vor Irene Schmidt ist kürzlich auch der langjährige Lokalredakteur Detlef Kuhn aus gesundheitlichen Gründen vorzeitig in den Ruhestand verabschiedet worden. Detlef Kuhn hatte bereits sein Volontariat in der GN-Redaktion absolviert und über Jahrzehnte über das lokale Geschehen in der Grafschaft berichtet – zuletzt vor allem aus Schüttorf und Bad Bentheim. Nach dem Tsunami 2004 im Indischen Ozean organisierte er federführend eine große GN-Spendenaktion.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/grafschaft/neue-strukturen-und-personelle-wechsel-in-der-gn-redaktion-241184.html