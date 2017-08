Neue „Stromautobahn“ soll durch die Grafschaft führen

Erste Pläne für eine neue Höchstspannungs-Stromleitungstrasse sorgen in der Grafschaft für Unruhe. Am Mittwoch und Donnerstag will die Firma „Amprion“ in Lohne, Bad Bentheim und Nordhorn über diese geplante „Stromautobahn“ informieren.