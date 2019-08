Empfehlung - Neue Störung bei Vodafone: Zu viele Kunden zu viel im Netz

Nordhorn Nach einem Kabelschaden auf der lokalen Zufuhrtrasse „Münster - Nordhorn - Lingen“ verkündete der Mobilfunk- und Internetanbieter Vodafone am 24. Juli: Kunden können Breitband-Internet und Festnetz-Telefon wieder „in vollem Umfang und in gewohnter Qualität nutzen“. Wochenlang waren Übertragungsraten der Internetverbindung von rund 19.600 Betroffenen – darunter Kunden in der Grafschaft Bentheim und dem Emsland – eingebrochen. Zahlreiche Vodafone-Kunden klagten gegenüber den GN sowie in sozialen Netzwerken im Internet über die Störung und schlechten Kundenservice.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/grafschaft/neue-stoerung-bei-vodafone-zu-viele-kunden-zu-viel-im-netz-312648.html