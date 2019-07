Neue Sterne am Grafschafter Tourismushimmel

Nordhorn Das Ferienhaus „Auszeit an den Bentheimer Bergen“ sowie das Künstlerhaus „Am Mühlenberg“ (Uelsen) wurden erstmals mit vier Sternen ausgezeichnet, die beiden Nordhorner Hotels „Am Stadtring“ sowie „Riverside“ wurden mit vier Sternen rezertifiziert. Fünf Sterne gab es für das „Ferienhaus am Waldbad“ (Uelsen). Im Bereich der Kinderfreundlichkeit konnte außerdem das Hallen- und Freibad „Delfinoh“ punkten: Hier gab es erneut das Siegel „Kinderferienland Niedersachsen“.

Lena Wilken vom GBT berät zum Thema Qualität und insbesondere zu den Zertifizierungen „Kinderferienland Niedersachsen“, „Reisen für Alle“ (Barrierefreiheit“), „Bett & Bike“ (Fahrradfreundlichkeit) sowie den Sterneklassifizierungen. Zudem gibt es auch weitere Möglichkeiten, sich klassifizieren zu lassen und damit einen Angebotsschwerpunkt deutlich nach außen zu tragen.

Der GBT berät touristische Anbieter daher, welche Möglichkeiten es gibt und ob beispielsweise ein Siegel im Bereich Kinderfreundlichkeit, Barrierefreiheit oder Fahrradfreundlichkeit in Frage kommen könnte.

Seit Jahren verzeichnen die Touristiker in der Region eine steigende Nachfrage. So gab es 2018 mit gut 830.000 Übernachtungen ein Plus von 4,5 Prozent. Damit das so bleibt, setzt das Team des GBT verstärkt auf Qualität. „Urlauber werden immer reiseerfahrener und haben daher eine hohe Erwartungshaltung an Angebot und Service an ihrem Reiseziel.

Und nur Gäste, die zufrieden waren, berichten ihren Freunden und Bekannten Positives von ihrem Urlaub und kommen vielleicht noch einmal wieder“, erklären Ruth Jansen-Diekel und Sonja Scherder von der GBT-Geschäftsführung die Bedeutung des Themas.

Ein für den Gast bereits bei der Urlaubssuche erkennbares Qualitätsmerkmal sind Klassifizierungen wie etwa die Sterneauszeichnung für Unterkunftsbetriebe.

Weitere Informationen

gibt es beim GBT unter Telefon 05921 961394.