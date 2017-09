Neue Selbsthilfegruppe für Alleinerziehende

gn Nordhorn. Alleine den Alltag organisieren, die Kinder erziehen, den Lebensunterhalt sichern, Verantwortung tragen: All das kostet Kraft. Alleinerziehende Mütter und Väter stehen vor besonderen Herausforderungen, um den Alltag zu bewältigen.

In der neu gegründeten Selbsthilfegruppe „Treffpunkt“ finden sie Unterstützung und Verständnis von anderen Alleinerziehenden. Denn in einer Gruppe gemeinsam Erfahrungen austauschen, Unterstützung geben, das soziale Netzwerk erweitern, Aktivitäten starten, Entspannung finden, Lebensfreude entdecken: Das alles gibt Kraft. Dazu möchte die Selbsthilfegruppe „Treffpunkt“ beitragen.

Die Treffen finden einmal monatlich statt und enden mit einem gemeinsamen Abendbrot. Eine kostenlose Kinderbetreuung wird angeboten. Leiterin der Gruppe ist die Diplom-Sozialpädagogin Petra Brinkers.

Die Gruppe trifft sich an jedem zweiten Mittwoch im Monat in der Zeit von 16.30 Uhr bis 18.30 Uhr bei der Katholischen Familienbildungsstätte (FABI) in Nordhorn, Steinmaate 2.

Die nächsten Termine sind am Mittwoch, 13. September, Mittwoch, 4. Oktober, 8. November und 13. Dezember.

Weitere Informationen gibt es bei Annegret Hölscher, Selbsthilfekontaktstelle des Landkreises Grafschaft Bentheim, Telefon 05921 961867, oder bei Petra Brinkers, Katholischen Familienbildungsstätte Nordhorn, Telefon 05921 89910 .