Neue Schulform an den BBS: Pflegeassistenz-Ausbildung in Teilzeit

Um dem zunehmenden Fachkräftemangel in der Pflege entgegenzusteuern, hat die Landesregierung die Rahmenbedingungen für die Ausbildung zum Pflegeassistenten erweitert. Bei den Berufsbildenden Schulen in Nordhorn kann somit ab August eine neue Schulform an den Start gehen: die zweijährige Berufsfachschule Pflegeassistenz in Teilzeit. Symbolfoto: dpa