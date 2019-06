Neue Radwanderkarte für die Grafschaft erhältlich

Nordhorn „Trotz der umfassenden Radwegebeschilderung, die wir in der Region vorhalten, empfehlen wir den Radlern, immer mit Karte zu fahren“, berichtet das Team des Grafschaft Bentheim Tourismus (GBT). Auf der Radkarte finden sich neben allen Routenverläufen der 25 Grafschafter Fietsentouren und der „kunstwegen“-Vechtetalroute auch Infos zu Sehenswürdigkeiten am Wegesrand oder zur Beschilderungssystematik. Ergänzt wird das Kartenwerk durch ein umfassendes Begleitheft, in dem alle Routen der Grafschafter Fietsentour beschrieben sind. Erstmals wird die Radkarte zweisprachig herausgegeben; neu sind die Knotenpunkte, die sich jeweils in den Grenzorten und vom Naturpark Moor aus in den Bereichen Wietmarschen und Lohne befinden.

Die Radkarte inklusive Begleitheft ist für 8,95 Euro unter anderem erhältlich bei der GBT-Geschäftsstelle im Kreis- und Kommunalarchiv an der NINO-Allee 2 in Nordhorn oder im Online-Shop auf www.grafschaft-bentheim-tourismus.de.