Neue Masche: Betrüger geben sich als Bankmitarbeiter aus

Die Polizei warnt in der Grafschaft und im Emsland vor einer neuen Betrugsmasche. Es käme im Inspektionsgebiet vermehrt zu Anrufen von falschen Bankmitarbeitern. „Sie geben sich als Angestellte der örtlichen Bank aus und erlangen durch eine geschickte Gesprächsführung persönliche Daten des Opfers“, teilt die Polizei mit.

Wenn sie die sensiblen Daten erhalten haben, rufen die Täter bei den Banken an und geben sich als das Opfer aus, um telefonisch eine Überweisung zu tätigen. Dabei verschleiern sie mittels einer Software ihre Identität. So ist es möglich, dass bei einem Anruf bei der Bank die Telefonnummer des Opfers angezeigt wird.

Die Polizei warnt ausdrücklich davor, sensible Daten am Telefon weiterzugeben. „Beenden Sie das Gespräch und wenden Sie sich an einen vertrauensvollen Mitarbeiter Ihrer Bankfiliale“, rät die Polizei.

Weitere Informationen gibt es im Internet unter www.polizei-beratung.de/themen-und-tipps/