Neue Leitung für Krankenhaushilfsdienst der Euregio-Klinik

Nordhorn Seit April 2006 engagiert sich Antja Brandt ehrenamtlich im Krankenhausdienst in der Nordhorner Euregio-Klinik. Bis 2015 war sie die stellvertretende Leiterin, dann übernahm sie die Leitung ganz. Nun hat sie ihre Aufgaben an Luise ter Heide übergeben. Klinik-Geschäftsführer Michael Kamp und Pflegedienstleiter Bernhard Alsmeier bedankten sich bei Antja Brand für das Engagement in dieser überaus wichtigen Tätigkeit in der Klinik.

„Neben der medizinischen und pflegerischen Behandlung durch das hauptamtliche Personal brauchen viele Patienten – vor allem alleinstehende, ortsfremde und ältere Menschen – persönliche Zuwendung und Gesprächspartner, die Zeit haben zum Zuhören“, erklärte Klinik-Geschäftsführer Michael Kamp in einer Pressemitteilung. „Auch gibt es manche Wünsche der Patienten, mit denen sie die Fachkräfte nicht belasten möchten.“ Unter anderem wird ein Bücherdienst angeboten. Gespendete Bücher werden hier auf den Stationen zum Lesen und Mitnehmen angeboten.

Die Mitarbeiter des Krankenhaushilfsdienstes sehen ihre Aufgabe darin, „durch mitmenschliche Nähe und Aufmerksamkeit“ auf die Sorgen kranker Menschen und deren ganz persönliche Bedürfnisse einzugehen und damit zu ihrem Wohlbefinden beizutragen. Die Ehrenamtler werden in ihren Dienst umfangreich eingearbeitet. „Daneben sorgen auch Ausflüge für einen guten Zusammenhalt und eine ausgesprochen angenehme Atmosphäre in unserer Gruppe der ,grünen Damen und Herren“ erläutert die neue Leiterin.