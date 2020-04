/ Lesedauer: ca. 3min Neue Landesverordnung: Friseure sollen Kundendaten sammeln

Die Landesregierung Niedersachsen hat am Freitag eine neue Verordnung vorgestellt. Darin enthalten sind Auflagen für Friseure, die am 4. Mai öffnen wollen sowie Ausnahmen in der Maskenpflicht. Das Land plant zudem Lockerungen bei privater Kinderbetreuung.