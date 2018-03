Empfehlung - Neue Kostenexplosion beim Abfallwirtschaftsbetrieb

Nordhorn. In der Summe geht es für den Landkreis jedoch um weitere Unkosten und eine differenzierte Rechtslage, über deren Details aufgrund der nicht öffentlichen Diskussion bislang wenig weitere Informationen vorliegen. Ein Antrag der SPD-Fraktion zu Beginn der Kreistagssitzung am Donnerstagnachmittag im Kreishaus, den Tagesordnungspunkt öffentlich zu diskutieren, war von der Mehrheit im Kreistag, repräsentiert von der CDU-/FDP-Gruppe, abgelehnt worden. SPD-Fraktionsvorsitzender Gerd Will hatte zuvor von einem „Anspruch auf öffentliche Behandlung“ gesprochen: „Wir wollen Wahrheit und Klarheit“, forderte Will. Immerhin gehe es um bis zu 2,7 Millionen Euro. Erster Kreisrat Uwe Fietzek widersprach, diese „Belange des öffentlichen Wohls“ gehörten in den nichtöffentlichen Teil der Tagesordnung.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/grafschaft/neue-kostenexplosion-beim-abfallwirtschaftsbetrieb-229307.html