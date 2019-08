Empfehlung - Neue GN-Serie: Schmetterlinge, Käfer und anderen Nützlinge

Nordhorn Die NABU-Kreisgruppe Grafschaft Bentheim veranstaltet einen Insektensommer, der Bronzezeithof in Uelsen sowie Dries Middendorf und Erik Rosche in Samern legen eine Blühwiese an, Gerhard Butke aus Brandlecht zählt Tagfalter: In den vergangenen Tagen und Wochen haben die GN immer wieder über Menschen und Gemeinschaften berichtet, die sich für den Schutz und den Erhalt der Insektenwelt bei uns im Landkreis einsetzen. Die Zahl der Beispiele ließe sich noch um etliche Punkte erweitern.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/grafschaft/neue-gn-serie-schmetterlinge-kaefer-und-anderen-nuetzlinge-313732.html