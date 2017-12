Empfehlung - Neue Fernbuslinie für die Grafschaft nach Süddeutschland

Nordhorn. Das Fernbusunternehmen Flixbus bietet ab 26. April 2018 eine neue Verbindung an, die auch in der Grafschaft haltmacht. Die Linie führt von Stuttgart nach Groningen und soll durch Busse der Bentheimer Eisenbahn (BE) abgedeckt werden. Das teilte die BE in ihrem aktuellen Magazin „Bewegt“ mit. (...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/grafschaft/neue-fernbuslinie-fuer-die-grafschaft-nach-sueddeutschland-219254.html