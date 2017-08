Empfehlung - Neue App soll die Reiseplanung vereinfachen

Nordhorn. „Mobility inside“ lautet der Name einer neuen Handy-App, die das Reisen kreuz und quer durch die Bundesrepublik revolutionieren soll. Man stelle sich vor, nach einer Tagung in Freilassing noch eine Kurzvisite in Heidelberg und dann die Rückreise planen zu müssen. Ohne Internet und am besten mit Kartenkauf und Sitzreservierung vorab geht da gar nichts. Wehe, wenn dann die Reisepläne kurzfristig geändert werden müssen. Flexibilität sieht anders aus.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/grafschaft/neue-app-soll-die-reiseplanung-vereinfachen-203713.html