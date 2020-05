Neue Anmeldefrist für Grafschafter Breitband

Uelsen Die deutschlandweiten COVID-19-Lockerungen veranlassen Grafschafter Breitband als zukünftigen Netzbetreiber zur Kundgebung einer neuen Anmeldefrist für das zweite Gebiet in der Samtgemeinde Uelsen. „Nach intensiven Gesprächen können wir nun verkünden, dass die neue Anmeldefrist für die rund 2500 verfügbaren Haushalte aus dem zweiten Vermarktungsgebiet auf den 30. Juni 2020 fällt“, sagt Inga Lassen, Teamleitung im Vertrieb und Marketing bei Grafschafter Breitband. Somit bestehe für verfügbare Haushalte noch genügend Zeit um sich ausführlich über das Glasfaserprojekt zu informieren und einen Auftrag bei Grafschafter Breitband einzureichen. Aufgrund der aktuellen Situation wurde die eigentliche Vermarktungsfrist Mitte März vorerst aufgehoben.

„Zum Schutz der Bürger und allen anderen Projektbeteiligten sahen wir uns gezwungen, alle Termine vor Ort kurzfristig abzusagen“, sagt Frau Lassen. Umso mehr freue man sich nun über die neue Anmeldefrist bis zum 30. Juni 2020. „Besonders jetzt bemerken viele Bürger, dass ihre Internetanschlüsse an ihre Grenzen kommen. Das ist ein weiterer Grund, trotz aller Umstände, die Vermarktung des Projektes voranzutreiben, damit die Wartezeit auf einen leistungsfähigen Glasfaseranschluss nicht unnötig in die Länge gezogen wird“, so Lassen.

Da die telefonischen Beratungstermine sehr gut angenommen wurden, werden diese voraussichtlich ab übernächster Woche wieder stattfinden. Hier besteht die Möglichkeit für verfügbare Haushalte telefonisch einen Auftrag einzureichen. Die Termine werden zeitnah auf der Homepage veröffentlicht. Auch an persönlichen Beratungsterminen vor Ort werde intern gearbeitet. „Wir werden alles daransetzen, nochmals persönlich vor Ort aktiv zu werden“, sagt Lassen weiter. Dies hänge allerdings stark von den COVID-19-Vorschriften und der Gesamtentwicklung ab und ist aktuell noch sehr ungewiss. Die Anschlussquote im zweiten Gebiet liegt aktuell (Stand: 6. Mai 2020) bei 35 Prozent. Rund 1600 verfügbare Haushalte in der Samtgemeinde Uelsen sind demnach noch unentschlossen. Hier liegt es nun an den Bürgerinnen und Bürgern, ob die Mindestquote von 60 Prozent zeitnah geknackt wird und ein Ausbau somit stattfinden kann.

Alle weiteren Informationen zum Projekt auf www.grafschafter-breitband.de.