Neue Angebote für Freiwillige: Wer packt mit an?

Ob in der Begleitung von Senioren, Kindern, Menschen mit Handicap oder in der Unterstützung von Familien: Es gibt viele Möglichkeiten, sich sinnvoll zu betätigen. Die Freiwilligen-Agentur vermittelt Interessierte in eine neue ehrenamtliche Tätigkeit.