Neuauflage des Grafschafter Fietsenfestivals im August 2019

gn Nordhorn.„Das ist eine Veranstaltung, die viel Zuspruch findet und die fahrradfreundliche Grafschaft in ein gutes Licht setzt“, begründet Landrat Friedrich Kethorn die Absicht, das „Grafschafter Fietsenfestival“ als Veranstaltung im Zwei- bis Dreijahresrhythmus fortzusetzen. „Wir hatten im August 2017 leider am ersten Tag starke Regenschauer, aber dennoch kamen an dem Wochenende mehr als 10.000 Besucher zu unserer bunten Veranstaltung.“ Mit modifiziertem Konzept soll das Ereignis nunmehr am Samstag und Sonntag, den 24. und 25. August 2019 wiederum am Kloster Frenswegen in Nordhorn stattfinden.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/grafschaft/neuauflage-des-grafschafter-fietsenfestivals-im-august-2019-232844.html