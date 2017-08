Neu und aktuell: Das neue GN-Telefonbuch ist da

gn Nordhorn. Das wieder durchgängig aktualisierte Buch mit den aktuellsten Telefonnutzerdaten der Deutschen Telekom, der EWEtel und anderer Telefonanbieter erscheint bereits in der neunten Auflage. Neben der klaren Gliederung nach Ortsabschnitten gibt es auch einen umfangreichen Branchenteil (gelbe Seiten) inklusive Ärztetafel. Somit werden zwei Medien in einem Buch sinnvoll kombiniert und das Suchen wird zum schnellen Finden.

Weitere Zusatzservices, wie zum Beispiel Kontaktadressen aller Vereine und Adressen der Selbsthilfegruppen in der Grafschaft sowie Stadtpläne für Nordhorn, Bad Bentheim und Wietmarschen sind in dem nützlichen Begleiter enthalten. Praktische Suchfunktionen gibt es auch begleitend im Internet unter www.gn-telefonbuch.de.

Rund 57.000 Exemplare des neuen GN-Telefonbuchs werden in diesen Tagen an die Haushalte und Betriebe in der Grafschaft Bentheim ausgeliefert: eine logistische Mammutaufgabe. Fast 150 fleißige Zustellmitarbeiter bewegen insgesamt beinahe 30 Tonnen Papiergewicht.

Zusätzliche Telefonbücher können im Übrigen – solange der Vorrat reicht – bei den Grafschafter Nachrichten kostenlos abgeholt werden: im GN-Verlagshaus und im GN-Lesershop der Buchhandlung Viola Taube, im GN-Lesershop Kleine-Ruse in Bad Bentheim, bei den GN-Agenturen Hölscher & Beernink (Gildehaus), Moldwurf (Schüttorf), Buchhandlung Mine (Uelsen), bei Borghorst-Unverfehrt und Hannes Laden in Emlichheim.