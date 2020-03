Naturschutzbund (Nabu) hat über 2000 Neumitglieder

Meppen „Wir sind überwältigt von der großen Resonanz“ sagt Jutta Over vom NABU Regionalverband. „Wir haben zwar erwartet, dass die Menschen jetzt empfänglich für unsere Themen sind, aber mit diesem Erfolg haben wir nicht gerechnet“ freut sich die Biologin. Sie nehme das als Bestätigung und als großen Ansporn für die Arbeit der seit den siebziger Jahren in der Region verwurzelten Vereine. Stets habe man auf positive Aktionen gesetzt, wie gezielten Artenschutz für Singvögel, Eulen, Amphibien und Fledermäuse, sowie tatkräftige Landschaftspflege in Moor und Heide. Sehr wichtig sei den Naturschützern zudem die Umweltbildung mit Kindern und Jugendlichen sowie ein breites Veranstaltungsangebot für Groß und Klein, um den Menschen die Natur nahe zu bringen. Diese Mischung kommt offensichtlich gut an. „Die große Offenheit der Menschen und das Vertrauen in unsere ehrenamtliche Naturschutzarbeit ist uns ein weiterer Ansporn. Wir sind sehr dankbar für die großartige Unterstützung und freuen uns, wenn wir nach der Corona-Krise einige der neuen Mitglieder kennenlernen und mit ihnen die Natur erkunden können.“ Durch die Verstärkung könne man jetzt Vieles umsetzen, was bisher nur Wunschdenken war, etwa neue Angebote für Schulen und Kindergärten sowie eine Ausweitung der Artenschutzmaßnahmen mit besserer Ausstattung.

Die Ergebnisse im Einzelnen: Die größte Zuwachsrate kann der NABU Emsland Nord verzeichnen. Die Mitgliedszahl hat sich mehr als verdoppelt, von 447 auf 1066 Mitglieder. Dem NABU Werlte/Sögel sind 194 Neumitglieder beigetreten, insgesamt hat diese Gruppe jetzt 516 Mitglieder. Größte Gruppe im Emsland ist der NABU Emsland Mitte mit jetzt 2218 Mitglieder. 514 sind seit Februar 2020 neu dabei. Auch die Gruppe Emsland Süd kann sich über 533 Neumitglieder freuen und hat jetzt 1234 Mitglieder. Insgesamt hat der NABU Emsland/Grafschaft Bentheim in der Region jetzt 7240 Mitglieder, davon sind 2042 neu eingetreten.

Ein Team von jungen Leuten war von Haus zu Haus gegangen, hatte über den NABU informiert und die Menschen eingeladen, die Naturschutzorganisation mit einer Mitgliedschaft zu unterstützen. Während die Aktion im Emsland abgeschlossen ist, musste sie in der Grafschaft nach 10 Tagen wegen der Kontaktbeschränkungen durch die Corona-Krise abgebrochen werden. Dennoch wurden auch dort bereits 182 Neumitglieder geworben. „Wir kommen wieder“, kündigt Vorsitzender Gerd Busmann an. Wenn alles gut geht, soll das Team ab Ende April wieder im Einsatz sein.