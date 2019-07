Nachwuchsfachkräfte der Verwaltungen ausgebildet

Meppen Nach knapp dreijähriger Ausbildungsdauer absolvierten die Nachwuchskräfte des Landkreises Emsland, der Städte, Gemeinden und Samtgemeinden im Kreisgebiet sowie des Landkreises Grafschaft Bentheim und der Gemeinde Wietmarschen in den letzten vier Monaten einen Vorbereitungslehrgang beim Niedersächsischen Studieninstitut für kommunale Verwaltung am Lehrgangsort Meppen. In den Fächern Verwaltungsbetriebswirtschaft, Personalwesen, Verwaltungsrecht und Privatrecht waren anspruchsvolle schriftliche Prüfungen abzulegen. Den Abschluss bildeten die Prüfungen in der praktischen Rechtsanwendung. Bei der Beurteilung der praktischen Prüfungsleistungen wurden Kommunikationsfähigkeit und bürgerorientiertes Verhalten besonders gewichtet. Von den 23 Absolventen erreichten zwölf das Gesamtergebnis „gut“, darunter alle sechs Auszubildenden der Kreisverwaltung Emsland. Die besten Ergebnisse erzielten Michelle Jaske (13,40 Punkte), Anna Hanekamp (13,20 Punkte) und Martin Blömer (12,80 Punkte).

Manfred Niemann, Personalchef beim Landkreis Emsland und Lehrgangsleiter, gratulierte zu den guten Prüfungsleistungen und wünschte allen Absolventinnen und Absolventen der Ausbildung viel Erfolg für die berufliche Zukunft.

Die Grafschafter Absolventen sind: Marietta Junge (Landkreis Grafschaft Bentheim), Mona Liening (Gemeinde Wietmarschen).