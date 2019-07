Empfehlung - Nachwuchs bei Wanderfalken-Paaren in der Grafschaft

Nordhorn/Emlichheim/Veldhausen/Schüttorf Die Aufzeichnungen zu seiner ehemaligen Verbreitung sind spärlich, auch wenn der Wanderfalke in der Grafschaft früher einmal ein gewohntes Bild war. Im Samerrott hat es 1963 wohl gesichert ein Brutpaar gegeben, heißt es im Buch „Vögel in der Grafschaft Bentheim. Eine kommentierte Übersicht aller beobachteten Vogelarten“. Darüber hinaus gab es ab 1880 bis in die 1960er-Jahre immer wieder einmal „Brutverdachte“, unter anderem in den Steinbrüchen zwischen Schüttorf und Bad Bentheim, im Engdener Moor, Bentheimer Wald oder im Syen Venn.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/grafschaft/nachwuchs-bei-wanderfalken-paaren-in-der-grafschaft-307712.html