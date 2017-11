Empfehlung - Nachtschicht: Allein verantwortlich für 15 Pflegebedürftige

Ruhig ist es auf den Fluren der Kurzzeitpflege des Diakonischen Dienstes in Bad Bentheim. Hinter den Türen auf den in leuchtenden Farben gestrichenen Gängen ist hier und da noch der Fernseher zu hören. Alle zwei bis drei Stunden geht Anja Essink, die Nachtdienst hat, durch die Einrichtung. Öffnet behutsam die Türen zu den Bewohnerzimmern und versucht, so wenig Licht wie möglich hineinfallen zulassen, um niemanden im Schlaf zu stören.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/grafschaft/nachtschicht-allein-verantwortlich-fuer-15-pflegebeduerftige-215002.html