Nach Messerattacke: Haftbefehl gegen 22-Jährigen erlassen

Nordhorn Ein 22-jähriger Nordhorner muss in Haft, weil er am Mittwochmorgen seine 20-jährige Ex-Freundin sowie deren gleichaltrigen Begleiter mit mehreren Messerstichen lebensgefährlich verletzt hatte. Das entschied das Amtsgericht Nordhorn am Donnerstag.

Die Ex-Freundin hatte während des Streits mit dem mutmaßlichen Täter die Polizei alarmiert. Als die Beamten in der Hyazinthenstraße im Nordhorner Stadtteil Blumensiedlung eintrafen, fanden sie die junge Frau sowie ihren Begleiter auf dem Gehweg liegend vor. Die Frau war noch in der Lage, der Polizei den Namen des Ex-Freundes zu nennen. Dieser hatte die Flucht ergriffen und stellte sich wenige Stunden nach der Tat der Polizei. Am Einsatz war ebenso die Freiwillige Feuerwehr beteiligt. Sie leistete Amtshilfe und war mit einem Fahrzeug und zehn Einsatzkräften vor Ort.

Wegen des dringenden Verdachts auf zweifachen „versuchten Mord“ jeweils in Tateinheit mit gefährlicher Körperverletzung erließ der Richter den Haftbefehl, berichtete das Amtsgericht den GN. Der 22-Jährige sitzt derzeit in Untersuchungshaft. Die Ermittlungen von Polizei und Staatsanwaltschaft dauern an.