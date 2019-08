Nach Massenschlägerei: Prozess beginnt unter Polizeischutz

Zwei Gruppen hatten sich vergangenen Jahr auf der Bentheimer Straße in Nordhorn geprügelt. Am Montag startet der Prozess am Amtsgericht wegen Körperverletzung und Landfriedensbruch. Die Polizei soll verhindern, dass die Emotionen wieder hochkochen.