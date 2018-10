Nach Einbruchsserie: Polizei fahndet mit Fotos nach Tätern

Dörpen Seit Mitte August ist es in Dörpen zu zahlreichen Einbrüchen in Geschäftsräume und Firmengebäude gekommen. „Im Fokus der Ermittlungen steht dabei eine Gruppe junger Erwachsener und Jugendlicher“, berichtet die Polizei am Freitag. Bei einer Tat vom 16. August seien zwei der möglichen Tatverdächtigen von einer Überwachungskamera aufgezeichnet worden. „Wer kann Angaben zu den abgebildeten Personen machen?“, fragt die Polizei. Zeugen werden gebeten, sich unter Telefon 04961 9260 bei der Polizei Papenburg zu melden.

Wer kennt die abgebildeten Täter?, fragt die Polizei. Foto: Polizei