Nach den Ferien geht es erstmals mit dem Zug zur Schule

Nordhorn Mit dem Zug zur Schule – das war für die Grafschafter Schüler gestern am ersten Schultag nach den Ferien erstmals möglich. Und das neue Verkehrsmittel wird gut angenommen. Teilweise in dichten Menschentrauben warteten die Schüler an den Bahnhöfen und Haltepunkten. „Mitarbeiter von uns waren an den Haltestellen vor Ort und haben nochmal kurze Einweisungen gegeben“, teilte die Bentheimer Eisenbahn auf GN-Anfrage mit. „Es ist nach bisherigen Kenntnissen alles reibungslos gelaufen.“ Es seien schon viele Monatskarten verkauft worden, vor allem die Strecke zwischen Nordhorn und Rheine werde gut angenommen. (...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/grafschaft/nach-den-ferien-geht-es-erstmals-mit-dem-zug-zur-schule-313293.html