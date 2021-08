Der letzte Ölzug verließ am Donnerstag im Rahmen einer kleinen Feierstunde die Wintershall-Verladestelle in Emlichheim. Vorgespannt hatte die BE ihre ehemalige Diesellok D12. Der Schienen-Oldtimer vom Typ MAK 240B gehört seit seiner Wiederaufarbeitung zum Museumsbestand des Vereins Graf MEC. Foto: Masselink