NABU bittet um Mithilfe bei Schmetterlingsdatenbank

In der freien Landschaft und in Gärten sind Libellen und Schmetterlinge mal mehr, mal weniger bunte Zeitgenossen. Die NABU-Kreisgruppe will wissen, welche Arten dieser Insekten im Landkreis leben und ruft dazu auf, diese bei Beobachtung zu melden.