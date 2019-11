Empfehlung - NABU bietet Nistkästen an

Nordhorn Seit mehr als fünf Jahren bietet die Kreisgruppe Grafschaft Bentheim des Naturschutzbundes (NABU) Deutschland an einem bestimmten Termin im Frühjahr Nistkästen für die heimische Vogelwelt auf dem Parkplatz des Tierparks Nordhorn an. „Weil die Nachfrage so groß ist, gibt es in diesem Jahr zum ersten Mal auch einen Verkauf im Herbst“, berichtet Gerhard Busmann, Vorsitzender der NABU-Kreisgruppe. Am 30. November können sich Interessierte von 13 bis 17 Uhr auf dem Parkplatz des Familienzoos zu den verschiedenen Nistkastentypen beraten lassen.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/grafschaft/nabu-bietet-nistkaesten-an-327922.html