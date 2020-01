Empfehlung - Musikschüler überzeugen bei Regionalwettbewerb

Nordhorn/Uelsen Mit insgesamt 19 ersten und zweiten Preisen konnten in diesem Jahr wieder viele Schülerinnen und Schüler der Musikschule Nordhorn beim Regionalwettbewerb „Jugend musiziert“ überzeugen. Einen besonderen Erfolg erzielten dabei mit der Höchstzahl von 25 Punkten Herva Novaku (Dozentin: Olga Stikel) in der Solowertung „Gesang“ (Altersgruppe 5) und das Saxofon-Duo mit Anna Kohoff und Malte Eggers (Dozent: Pascal Schweren) in der Wertung „Bläser-Ensemble“ (Altersgruppe 5) sowie mit 24 Punkten das Streichquartett mit Lea Brookmann, Anne Lotte Bültel, Karina Hurny und Helena Knecht (Einstudierung: Anne Buijs) in der Wertung „Streicher-Ensemble“ (Altersgruppe 4). Alle sieben Schülerinnen und Schüler wurden mit ersten Preisen und einer Weiterleitung zum niedersächsischen Landeswettbewerb ausgezeichnet, der vom 19. bis 22. März in der Hochschule für Musik, Theater und Medien in Hannover ausgerichtet wird.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/grafschaft/musikschueler-ueberzeugen-bei-regionalwettbewerb-341590.html