Müllabfuhr kommt an den Festtagen teils zu anderen Zeiten

gn Nordhorn. Die Montagstouren für den 25. Dezember werden bereits am Sonnabend, 23. Dezember, durchgeführt. Betroffen sind hiervon für Restmüll und Gelber Sack die Bezirke 1 und 2 in Nordhorn, der Bezirk 1 in den Samtgemeinden Schüttorf, Emlichheim und in der Stadt Bad Bentheim.

Die Leerung der Papiertonne in Schüttorf und Bad Bentheim für den Abfuhrbezirk 2 erfolgt ebenfalls bereits am Sonnabend, 23. Dezember. Alle übrigen in der Weihnachtswoche stattfindenden Abfuhrtermine erfolgen einen Tag später.

Die Abfallentsorgung nach Neujahr in den Samtgemeinden Neuenhaus und Uelsen sowie in der Gemeinde Wietmarschen und in Teilen Nordhorns erfolgt aufgrund des Neujahrsfeiertages einen Tag später.

Die genauen Abfuhrtermine können auch dem aktuellen Abfallplaner oder der Internetseite www.awb-grafschaft.de entnommen werden. Für telefonische Auskünfte steht ferner das Kundencenter des Abfallwirtschaftsbetriebes unter Telefon 05921 961666 zur Verfügung.